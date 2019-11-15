Ракетный комплекс С-400 помешал США продавать оружие

Помимо этого издание цитирует президента IRIS Independent Research Ребекку Грант — по ее словам, США в конечном итоге в любом случае одобрят продажу собственных самолетов партнерам, сотрудничающим при этом с Россией. По словам эксперта, американские разработки так или иначе пригодится ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну при борьбе с международным терроризмом.

Напомним, что еще в октябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев официально заявил о том, что турецкая сторона благополучно получила все элементы российских комплексов С-400 “Триумф”, направленные в страну. При этом он также отметил, что Турция уже обсуждает с Россией дополнительные поставки.