Ракету-носитель «Союз-2.1а» установили на стартовый стол на космодроме Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-27» установлена на стартовом столе № 31 космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. «Союз-2.1а» был транспортирован на стартовый комплекс 31-й площадки и установлен в вертикальное положение. Специалисты продолжают подготовку ракеты к пуску.

Старт ракеты намечен на 12:43 мск 30 мая, а стыковка «Прогресса МС-27» с МКС запланирована на 1 июня. Корабль доставит на станцию 2 504 кг грузов: 1 290 кг аппаратуры и оборудования, укладки для научных экспериментов, одежду, питание, медицинские и гигиенические средства для экипажа, 754 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Начальник отдела космического питания НИИ Андрей Ведерников сообщил, что на борту корабля также будут свежие фрукты и овощи: яблоки, грейпфруты, апельсины и лук. Кроме того, отправят рыбные консервы, овощные консервы, каши, овсяные, джемы, кофе, цикорий, чайные напитки, оленину, сушёную, мёд, фруктовые консервы, шоколад, говядину и сгущённое молоко.