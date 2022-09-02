Ракеты для российских РСЗО «Торнадо-С» оснастят беспилотниками для радиоэлектронной борьбы

Такие ракеты необходимы для подавления работы станций контрбатарейной борьбы — чтобы не рисковать авиацией с системами РЭБ. БПЛА, встроенные в ракеты, будут одноразовыми.

Такие дроны будут уходить в глубокий тыл противника, а после выхода в заданный район беспилотники смогут мешать работе радиолокационных станций и глушить радиосигналы.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, станции контрбатарейной борьбы обычно размещают в полосе до 50 км. Если средства радиоэлектронной борьбы смогут работать на такую дальность, беспилотнику не нужно будет залетать на позиции противника. Аппарат сможет обнаруживать зенитные комплексы и передавать координаты для нанесения удара.

«Если обнаруживается такого рода станция, то нужно мешать ей работать. А заодно выдавать координаты для системы залпового огня, чтобы она могла точно уничтожить объект ракетами. Фактически можно говорить о том, что "Торнадо-С" в перспективе может стать контрбатарейной системой. Главное, чтобы был подходящий беспилотник», — отметил Леонков.