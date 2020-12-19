Ракеты российского комплекса С-500 окажутся в 9 раз быстрее звука

Ссылаясь на экспертов и материалы отечественных СМИ, издание сообщает, что ЗРС С-500, которую называют “убийцей F-35”, окажется способной сбивать гиперзвуковые ракеты. Так, систему оборудуют управляемой ракетой 40N6 для поражения целей на расстоянии до 155 миль. По данным авторов, С-500 представляет из себя улучшенную модель ЗРС С-400, которой уже вооружена армия России.

Помимо прочего сообщается, что комплекс сможет выявлять и атаковать до 10 боеголовок баллистических ракет, которые, в свою очередь, летят со скоростью более 4 миль в секунду.

”Двухступенчатая твердотопливная ракета длиной 30 футов будет обладать способностью летать со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, перехватывая цели, движущиеся со скоростью 15,6 Маха”, - отмечают авторы.