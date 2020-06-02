Раковые клетки оказались способны бороться с вирусами

Так, группа ученых смогла обнаружить и определить достаточно интересный механизм, с помощью которого опухоль защищает себя от онколитических вирусов — именно их врачи порой используют в попытке уничтожить раковые клетки и стимулировать иммунный ответ. Правда, подобный вид вирусов помогал лишь малому количеству пациентов, что в конечном итоге и вызвало интерес научного сообщества.

В итоге ученые выяснили, что в момент, когда раковые клетки непосредственно контактируют с фибробластами, ассоциированными с раком, возникает воспалительная реакция, затрудняющая проникновение вирусов. В итоге в момент, когда специалисты заблокировали данный механизм, опухоль стала более чувствительной к онколитическим вирусам.

Прямо сейчас эксперты заявляют о том, что им еще только предстоит подробно изучить результаты свежего исследования, но в будущем полученные знания могут оказаться полезными для более успешной борьбы с различными опухолями.