Rambler эксклюзивно покажет матчи Английской премьер-лиги

Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги. Контракт действует три года, начиная с сезона 2019-20.

Основной площадкой для дистрибуции контента станет онлайн-кинотеатр Okko, входящий в состав Rambler Group. В рамках платформы онлайн- кинотеатра Okko на SmartTV и в приложениях iOS для Android и в веб-версии появится специальный раздел Okko.Sport.

В этом разделе будут эксклюзивно показывать прямые трансляции всех матчей Английской премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи. Весь контент в разделе Okko.Sport будет доступен по платной подписке.

Кроме того, на спортивном ресурсе Championat.com, который также входит в Rambler Group, появится специальный раздел, посвященный Английской премьер-лиге. В нём разместится оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика, прогнозы, обзоры и конкурсы, а также видеоматериалы, созданные видеоредакцией Okko.Sport. Весь контент в разделе по Английской премьер-лиге на сайте Championat.com будет находиться в бесплатном доступе.

В Rambler Group не раскрывают стоимость контракта. Но «При пересчете на одну серию лучшего футбольного контента в мире, получается весьма невысокая стоимость, а такой эксклюзив станет рычагом для привлечения новой аудитории на другие продукты ОККО - сериалы, фильмы, анимацию», - говорит заместитель генерального директора Rambler Group Максим Тадевосян.