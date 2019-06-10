Rambler запустит в России кинотеатры с обзором на 270 градусов

Rambler Group скоро начнёт открывать в России кинозалы в новом формате ScreenX южнокорейской компании CJ 4DPlex, который обеспечивает обзор на 270 градусов.

Объединенная сеть кинотеатров «Кино Oкко» («Синема Парк» и «Формула кино») уже подписала соглашение об открытие первого зала ScreenX в России в московском ТРЦ «Европейский».

В ScreenX изображение проецируется не только на основной экран, но и на боковые стены кинозала, что и обеспечивает обзор на 270 градусов. По состоянию на 8 июня в 18 странах мира работают 220 кинозалов в формате ScreenX.

К сожалению, в таком формате фильм должен быть снят изначально и постобработкой такого эффекта не добиться. На данный момент в формате ScreenX доступны только девять фильмов, включая «Капитана Марвела», «Черную Пантеру» и др., в июле выйдет «Человек-паук: Вдали от дома». В 2019 году CJ 4DPlex планирует «почти удвоить линейку фильмов».

Стоимость билета на сеанс в ScreenX будет ниже, чем у форматов IMAX или 4DX, но выше цены билета на обычный сеанс в 2D на 20%.