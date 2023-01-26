Ранее бесплатный бот ChatGPT всё-таки получил платную подписку, правда, неофициальную

Ранее бесплатный бот ChatGPT всё-таки получил платную подписку, правда, неофициальнуюПока это эксперимент
Ряд пользователей бесплатного бота ChatGPT, работающего на основе алгоритмов искусственного интеллекта, сообщили, что получили от разработчика программы компании OpenAI предложение воспользоваться платной подпиской.
Фото: Spiegel.de
Стоимость ежемесячной оплаты составляет $42. При этом компания ранее предполагала, что рано или поздно начнёт монетизацию проекта, но в данном случае не делала никаких официальных заявлений. Вся информация исходит от пользователей, подтверждающих свои слова соответствующими скриншотами.
Платная подписка обеспечивает более высокую скорость работы ChatGPT и доступ к некоторым функциям в порядке приоритетности. Как отмечается, пока речь идёт об эксперименте.
И только по прошествии некоторого времени станет понятно, будет ли внедрена подписка и по какой цене.