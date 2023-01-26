Ранее бесплатный бот ChatGPT всё-таки получил платную подписку, правда, неофициальную

Стоимость ежемесячной оплаты составляет $42. При этом компания ранее предполагала, что рано или поздно начнёт монетизацию проекта, но в данном случае не делала никаких официальных заявлений. Вся информация исходит от пользователей, подтверждающих свои слова соответствующими скриншотами.

Платная подписка обеспечивает более высокую скорость работы ChatGPT и доступ к некоторым функциям в порядке приоритетности. Как отмечается, пока речь идёт об эксперименте.

И только по прошествии некоторого времени станет понятно, будет ли внедрена подписка и по какой цене.