Ранний завтрак признали снижающим риск развития диабета

Так, по данным исследователей, время первого приема пищи имеет большую связь с обменом веществ, чем количество часов в целом, в рамках которых в организм поступает еда.

”Обнаружено, что люди, которые завтракают раньше, имеют уровень сахара в крови ниже, а инсулинорезистентность меньше, чем те, кто завтракает позже или вообще пропускает утренний прием пищи”, — поделились выводами исследования ученые.

Помимо прочего они назвали время, в которое, по их мнению, лучше всего совершать первый прием пищи - 8:30 утра. Согласно данным специалистов, это благотворно скажется на концентрации уровня сахара в крови и чувствительности организма к инсулину.