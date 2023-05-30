Раны диабетиков будут лечить свининой

Раны диабетиков будут лечить свининойМатрикс из тканей свиней поможет в заживлении ран
Неожиданное использование свинины предложили российские медики. Они провели обнаружили, что производные из отдельных частей свиней помогают заживлять раны
Учёные из Пензенского государственного университета (ПГУ), нашли способ сократить время лечения ран у пациентов с синдромом диабетической стопы вдвое. Они предложили использовать местную антиоксидантную терапию на основе коллагена свиньи, что помогает ускорить процесс заживления ран. Этот метод является простым и безболезненным для пациента.
По оценкам Минздрава, каждый 15-й россиянин страдает сахарным диабетом, и около 8-10% из них имеют синдром диабетической стопы. У таких пациентов раны, полученные в повседневной жизни или после операции, могут заживать до 2-3 месяцев. Возникает риск возобновления гнойно-некротического процесса.
Пензенские учёные предлагают новый подход к борьбе с этим симптомом — применение антиоксидантной терапии на месте поражения. Они используют внеклеточный коллагеновый матрикс, полученный из тонкой кишки свиньи, который обеспечивает механическую поддержку клеткам и транспорт химических веществ. Матрикс пропитывается антиоксидантом мексидолом.
Учёные провели эксперименты на лабораторных животных, которые показали хорошую имплантацию внеклеточного коллагенового матрикса в ткани организма. В настоящее время идут клинические исследования, в которых участвуют 10 пациентов с сахарным диабетом и длительно незаживающими ранами. Им имплантировали внеклеточный коллагеновый матрикс, коллагеновый гель и их комбинированный вариант. В группу сравнения включили 15 пациентов, которым проводили обычную системную терапию.
По словам одного из разработчиков метода, заживление ран у пациентов, которые получили новое лечение, происходит в два раза быстрее по сравнению с группой сравнения. Это обнадёживающий результат, который позволяет надеяться на более эффективное лечение ран у пациентов с синдромом диабетической стопы.