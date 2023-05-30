Раны диабетиков будут лечить свининой

Учёные из Пензенского государственного университета (ПГУ), нашли способ сократить время лечения ран у пациентов с синдромом диабетической стопы вдвое. Они предложили использовать местную антиоксидантную терапию на основе коллагена свиньи, что помогает ускорить процесс заживления ран. Этот метод является простым и безболезненным для пациента.

По оценкам Минздрава, каждый 15-й россиянин страдает сахарным диабетом, и около 8-10% из них имеют синдром диабетической стопы. У таких пациентов раны, полученные в повседневной жизни или после операции, могут заживать до 2-3 месяцев. Возникает риск возобновления гнойно-некротического процесса.

Пензенские учёные предлагают новый подход к борьбе с этим симптомом — применение антиоксидантной терапии на месте поражения. Они используют внеклеточный коллагеновый матрикс, полученный из тонкой кишки свиньи, который обеспечивает механическую поддержку клеткам и транспорт химических веществ. Матрикс пропитывается антиоксидантом мексидолом.

Учёные провели эксперименты на лабораторных животных, которые показали хорошую имплантацию внеклеточного коллагенового матрикса в ткани организма. В настоящее время идут клинические исследования, в которых участвуют 10 пациентов с сахарным диабетом и длительно незаживающими ранами. Им имплантировали внеклеточный коллагеновый матрикс, коллагеновый гель и их комбинированный вариант. В группу сравнения включили 15 пациентов, которым проводили обычную системную терапию.

По словам одного из разработчиков метода, заживление ран у пациентов, которые получили новое лечение, происходит в два раза быстрее по сравнению с группой сравнения. Это обнадёживающий результат, который позволяет надеяться на более эффективное лечение ран у пациентов с синдромом диабетической стопы.