Расходы крупных компаний на ИИ превысят $2,8 трлн уже к 2029 году

По их оценке, к 2029 году расходы превысят $2,8 трлн, тогда как ранее ожидалось $2,3 трлн. Рост вызван агрессивными вложениями облачных гигантов (Microsoft, Amazon, Alphabet) и растущим спросом бизнеса на вычислительные мощности.

Только к концу 2026 года затраты гиперскейлеров на ИИ-инфраструктуру достигнут $490 млрд против прежнего прогноза в $420 млрд.

Основной драйвер инвестиций — взрывной рост запросов на обучение и работу ИИ-моделей. Citi оценивает, что к 2030 году глобальный спрос на вычисления потребует дополнительно 55 ГВт мощности, а стоимость каждого гигаватта инфраструктуры достигает $50 млрд.

Интересно, что компании больше не ограничиваются финансированием из прибыли — им приходится занимать средства.

Эти расходы уже заметно сокращают свободные денежные потоки и инвесторы задаются вопросом, как бизнес продолжит поддерживать столь масштабные вложения.