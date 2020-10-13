Раскрыт алгоритм удара США по России при помощи искусственного интеллекта и спутников

Так, для получения всех необходимых снимков поля боя, армия США воспользуется низкоорбитальные спутниками, передает издание C4ISRNET. Собранная информация будет передана на наземную станцию Tactical Intelligence Targeting Access Node, где данные будут обработаны искусственным интеллектом, получившим название Prometheus. Его основной задачей будет выявление расположения объектов потенциального противника, в частности России и Китая.

Далее весь массив данных координат будет направлен в командный пункт — там обработкой займется система Tactical Assault Kit. Искусственный интеллект FIRESTORM определит конкретное орудие, которое лучше всего подойдет для уничтожения объектов вероятного противника. На финальном этапе оператор согласует рекомендацию ИИ, после чего данные о наведении отправятся в систему вооружения или солдату для нанесения удара.