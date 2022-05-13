Раскрыт американский бомбардировщик, способный проработать до 100 лет

По мнению зарубежных экспертов, благодаря улучшениям, которым подвергнется самолёт, срок его службы может увеличиться до 100 лет. Учитывая, что первые образцы B-52 уже сегодня находятся в строю почти 70 лет, заявление выглядит вполне реалистичным.

Сообщается, что в рамках модернизации бомбардировщик получил цифровую систему связи CONECT. С её помощью экипаж способен в реальном времени получать разведывательную информацию. Вместе с этим боевой самолёт также получит новые двигатели.

Напомним, что ранее, в апреле, в США успешно провели тайные испытания гиперзвукового оружия. В качестве площадки для запуска ракеты как раз выступили бомбардировщики B-52.