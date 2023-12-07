Раскрыт аналог американских ракет Tomahawk российского производства

Об этом сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Лентой.ру.

Калибр применяется для поражения как наземных, так и надводных целей, аналогично новой модификации Tomahawk, которая также способна на это.

Ранее такая возможность у Tomahawk не использовалась. Кнутов отметил, что, по сути, новая модификация Tomahawk является просто российским Калибром.

Эксперт также добавил, что в арсенале России есть уникальное оружие, аналогов которому в мире нет. К примеру, это гиперзвуковые ракеты Кинжал. Похожее оружие есть у Китая, но оно никогда не применялось, поэтому оценить его эффективность сложно.

Американцы также заявляли о создании крылатой ракеты, но не ясно, относится ли она к категории гиперзвуковых.