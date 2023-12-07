Раскрыт аналог американских ракет Tomahawk российского производства

Раскрыт аналог американских ракет Tomahawk российского производстваОн всем вам хорошо известен
Российские ракеты Калибр могут считаться аналогом американских ракет Tomahawk варианта Maritime Strike, предназначенных для вооружения подводных лодок ВМС США.
Об этом сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Лентой.ру.
Калибр применяется для поражения как наземных, так и надводных целей, аналогично новой модификации Tomahawk, которая также способна на это.
Ранее такая возможность у Tomahawk не использовалась. Кнутов отметил, что, по сути, новая модификация Tomahawk является просто российским Калибром.
Эксперт также добавил, что в арсенале России есть уникальное оружие, аналогов которому в мире нет. К примеру, это гиперзвуковые ракеты Кинжал. Похожее оружие есть у Китая, но оно никогда не применялось, поэтому оценить его эффективность сложно.
Американцы также заявляли о создании крылатой ракеты, но не ясно, относится ли она к категории гиперзвуковых.