Раскрыт действенный способ похудеть без строгих диет

В сети появился материал, в котором специалист по йоге Нина Коломийцева делится советами, как можно похудеть, не прибегая к строгим диетам. По мнению эксперта, правильно следовать таким правилам питания зачастую очень сложно, причём не только с физической точки зрения, но и с психологической.

Поэтому, считает Коломийцева, куда лучше будет подобрать рацион с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов. Общая калорийность, считает специалист, не должна превышать 1200 ккал в день. При этом она также напомнила о важности употребления воды.

Также эксперт посоветовала уделять время физическим нагрузкам, так как они являются неотъемлемой частью процесса похудения.