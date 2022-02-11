Раскрыт действенный способ похудеть без строгих диет

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Раскрыт действенный способ похудеть без строгих диетОтличный набор советов перед пляжным сезоном
Очень часто люди, желающие похудеть, начинают строго ограничивать себя в вопросах питания. Оказалось, что это не самый продуктивный метод к избавлению от лишнего жира.
В сети появился материал, в котором специалист по йоге Нина Коломийцева делится советами, как можно похудеть, не прибегая к строгим диетам. По мнению эксперта, правильно следовать таким правилам питания зачастую очень сложно, причём не только с физической точки зрения, но и с психологической.
Поэтому, считает Коломийцева, куда лучше будет подобрать рацион с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов. Общая калорийность, считает специалист, не должна превышать 1200 ккал в день. При этом она также напомнила о важности употребления воды.
Также эксперт посоветовала уделять время физическим нагрузкам, так как они являются неотъемлемой частью процесса похудения.
Источник: Слово и Дело