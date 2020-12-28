Раскрыт дизайн Bluetooth-меток Samsung для отслеживания предметов

Напомним, что «умные» метки впервые появились в контексте обсуждения грядущих новинок Apple. Их анонса ждали ещё в 2019 году вместе с iPhone 11-й серии. Согласно имеющимся данным, суть меток будет заключаться в их совместном применении с каким-то предметом, который очень легко потерять, но делать этого совершенно не хочется. Для этих целей к нему и прикрепляется устройство, которое можно отследить при помощи смартфона.