Раскрыт дизайн Bluetooth-меток Samsung для отслеживания предметов
Устройство прошло сертификацию в Южной Корее, в результате чего нам стало известно, как будет выглядеть «умная» метка Samsung — схематичное изображение устройства стало достоянием общественности, передаёт Slashgear. Судя по картинке, Galaxy Smart Tab будет иметь плавный ромбовидный дизайн с кольцом посередине. Также девайс получит специальное отверстие, с помощью которого и будет крепиться к предметам.
Напомним, что «умные» метки впервые появились в контексте обсуждения грядущих новинок Apple. Их анонса ждали ещё в 2019 году вместе с iPhone 11-й серии. Согласно имеющимся данным, суть меток будет заключаться в их совместном применении с каким-то предметом, который очень легко потерять, но делать этого совершенно не хочется. Для этих целей к нему и прикрепляется устройство, которое можно отследить при помощи смартфона.