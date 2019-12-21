Раскрыт дизайн новых беспроводных наушников суббренда Xiaomi

Судя по опубликованному тизер-постеру новинки, устройство получит достаточно сильно закругленные края. Что же касательно “висячих макарон” в стиле AirPods, то их компания также не стала добавлять в свои беспроводные наушники, выбрав для устройства форм-фактор более близкий к Samsung Galaxy Buds. Но судя по имеющимся данным, “соревноваться” Amazfit все же планирует именно с устройством от Apple, что в конце 2019 года вызывает лишь улыбку — наушникам от купертиновцев уже более трех лет, а конкуренты все никак не могут успокоиться и до сих пор пытаются выдать свой “ответ”.