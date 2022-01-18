Раскрыт эффективный способ избежать диабета

Так, эксперт отметил, что даже если у человека вес стабилен, но он при этом не занимается спортом, то риск возникновения диабета резко возрастает.

В то же время Мясников назвал и «дополнительные правила защиты» от болезни. Среди них — контроль сна, поскольку диабет может провоцировать как пересыпание, так и недосып.