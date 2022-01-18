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Раскрыт эффективный способ избежать диабета

Состоит он из двух компонентов
Российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился советом о том, как избежать развития диабета.
Раскрыт эффективный способ избежать диабета

По словам специалиста, профилактика данного заболевания заключается в первую очередь в правильном питании и занятиях спортом. При этом одно без другого не работает.

Если вы не будете ничего делать, а только правильно питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе.

Александр Мясников

Так, эксперт отметил, что даже если у человека вес стабилен, но он при этом не занимается спортом, то риск возникновения диабета резко возрастает.

В то же время Мясников назвал и «дополнительные правила защиты» от болезни. Среди них — контроль сна, поскольку диабет может провоцировать как пересыпание, так и недосып.

Источник: РИА Новости
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