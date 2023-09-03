Раскрыт год, когда майнеры добудут последний биткоин в истории

Создатель биткоина, Сатоши Накамото, установил жёсткий лимит в 21 млн биткоинов, который никогда не будет превышен. На сегодняшний день уже добыто более 19 млн биткоинов, оставляя всего несколько миллионов для майнеров будущего.

Майнеры биткоина зарабатывают двумя способами: новыми блоковыми наградами и комиссионными сборами от транзакций.

С каждым новым блоком, добавляемым в блокчейн биткоина, майнеры получают награду в размере 6,25 биткоина. Эта награда уменьшается примерно каждые четыре года в событии, известном как «халвинг».

Согласно текущему расписанию, последний биткоин будет добыт к 2140 году. После этого момента, единственным источником дохода для майнеров станут транзакционные сборы.

Энтузиасты биткоина полагают, что с ростом сети и увеличением числа пользователей доходы от комиссий возрастут, компенсируя отсутствие блоковых наград.