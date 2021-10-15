Раскрыт худший вариант развития пандемии COVID-19

Так, по словам доктора биологических наук вирусолога Анчи Барановой, самый плохой вариант с точки зрения эволюции — это селекция людей. Как пишет Lenta.ru, в таком случае наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы сведут к минимуму размножение, а уже через два-три поколения генетическая структура человечества станет совершенно другой. Она будет более устойчивой к инфекции.

При этом специалист уточнила, что человечеству не грозит ничего страшного. Связано это с отличной адаптацией нашего вида ко всему, в том числе за счёт огромного разнообразия генотипов.