Раскрыт худший вариант развития пандемии COVID-19

Раскрыт худший вариант развития пандемии COVID-19С чем-то подобным человечество уже сталкивалось
Так, по словам доктора биологических наук вирусолога Анчи Барановой, самый плохой вариант с точки зрения эволюции — это селекция людей. Как пишет Lenta.ru, в таком случае наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы сведут к минимуму размножение, а уже через два-три поколения генетическая структура человечества станет совершенно другой. Она будет более устойчивой к инфекции.
При этом специалист уточнила, что человечеству не грозит ничего страшного. Связано это с отличной адаптацией нашего вида ко всему, в том числе за счёт огромного разнообразия генотипов.
Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться.