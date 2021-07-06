Раскрыт лёгкий способ похудеть без диет и спорта

Так, например, российский диетолог Татьяна Разумовская раскрыла лёгкий способ похудеть без диет и спорта. При этом используя его, пропадёт смысл в усердных тренировках и жёстких диетах, пишет РИА Новости.

Специалист сообщила, что для качественного похудения нужно высыпаться. Так, систематический недосып способен снизить уровень гормона лептина. А он, в свою очередь, ответственен за подавление аппетита.

Вместе с тем переедание может быть вызвано повышение кортизола — гормона стресса. В итоге он и плохой сон, вместе, могут привести к увеличению жира. В том числе и в области живота.