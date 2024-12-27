Раскрыт механизм заживления ран на клеточном уровне

Для изучения механизма восстановления тканей ученые исследовали кожу и раны у одних и тех же людей на разных стадиях заживления: воспаления, размножения клеток и ремоделирования тканей. Они применяли методы секвенирования РНК отдельных клеток и пространственной транскриптомики, чтобы отследить, как клетки и молекулы меняются со временем.

Ключевую роль в процессе заживления играет белок FOSL1, который помогает клеткам кожи двигаться и покрывать поврежденные участки. Кроме того, такие клетки, как макрофаги и фибробласты, поддерживают активность кожных клеток и способствуют восстановлению тканей.

Особое внимание ученые уделили хроническим ранам, например, венозным язвам и диабетическим язвам стопы. Они обнаружили, что у таких пациентов нарушение миграции клеток и воспалительных реакций замедляет заживление. Это открытие указывает на необходимость разработки целевых методов лечения для устранения этих препятствий.

Кроме того, ученые подчеркнули, что процессы заживления у человека значительно отличаются от тех, которые наблюдаются у животных.