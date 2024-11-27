Раскрыт молекулярный механизм формирования нейронных клеток

Каждая клетка в нашем организме содержит одинаковую генетическую информацию, но клетки разных типов, например, мышечные, кровяные или нервные, отличаются друг от друга. В процессе раннего развития стволовые клетки переходят от состояния «плурипотентности», когда они могут стать любым типом клеток, к специализированному состоянию. Этот процесс регулируется различными сигналами, получаемыми клетками.

Гардини и его коллеги исследовали, как сигналы, поступающие через белковый комплекс Integrator, влияют на развитие нейронных клеток. Оказавшись заинтересованными в одной из субъединиц этого комплекса, INST10, ученые обнаружили, что дефицит INST10 нарушает развитие нейронных клеток, заставляя их развиваться в клетки другого типа.

Используя модель клеток, имитирующую раннее развитие нейронов, ученые установили, что в клетках с пониженным уровнем INST10 наблюдается потеря «мастер-генов» нейронов. Эти клетки начали приобретать признаки, характерные для других типов клеток, таких как клетки кишечника или гладкой мускулатуры.