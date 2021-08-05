Раскрыт надёжный способ зашифровать любой файл перед отправкой

Но пока наука не совершила прорыв, можно воспользоваться уже имеющимися инструментами. Например, надёжно зашифровать любой файл перед его отправкой. О том, как сделать это, рассказал партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в разговоре с агентством «Прайм».

По словам эксперта, существуют специальные программы шифрования документов. Они создают специальный ключ, который как бы «запечатывает» файл ещё на стороне отправителя. Распечатать его на стороне получателя можно лишь с помощью сгенерированного именно под этот файл сертификата.

Не лишним будет и использование мессенджеров с поддержкой технологии peer-to-peer. Она, напомним, позволяет пользователям общаться напрямую, без необходимости во внешних серверах.