Раскрыт надёжный способ зашифровать любой файл перед отправкой

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Раскрыт надёжный способ зашифровать любой файл перед отправкойСтоит присмотреться к нему, если приватность данных важна для вас
Прямо сейчас учёные ведут разработки в области квантового шифрования. В теории именно оно может вывести на совершенно иной уровень защиту личных данных.
Но пока наука не совершила прорыв, можно воспользоваться уже имеющимися инструментами. Например, надёжно зашифровать любой файл перед его отправкой. О том, как сделать это, рассказал партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в разговоре с агентством «Прайм».
По словам эксперта, существуют специальные программы шифрования документов. Они создают специальный ключ, который как бы «запечатывает» файл ещё на стороне отправителя. Распечатать его на стороне получателя можно лишь с помощью сгенерированного именно под этот файл сертификата.
Не лишним будет и использование мессенджеров с поддержкой технологии peer-to-peer. Она, напомним, позволяет пользователям общаться напрямую, без необходимости во внешних серверах.