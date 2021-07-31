Раскрыт наименее вредный для сердца алкогольный напиток

Об этом, ссылаясь на исследование ученых Университета Аделаиды в Австралии, сообщает издание JACC: Clinical Electrophysiology. Так, согласно опубликованным данным, меньше всего негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы оказывает вино.

Отмечается, что в рамках исследования было изучено влияние сразу нескольких алкогольных напитков на состояние здоровья. В частности, в работе использовалось вино, пиво и сидр. Впоследствии было установлено, что у людей, которые пили пиво и сидр в рамках установленной нормы, повысились риски развития фибрилляции предсердий, в отличии от тех, кто пил вино.

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