Раскрыт необычный и слабоизученный симптом рака

А всё потому, что об этом виде болезни в целом мало сведений

Рак — достаточно коварная болезнь. У неё бывают совершенно разные виды, а значит и симптомы. Об одном таком необычном симптоме рассказал врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш.