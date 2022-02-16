Раскрыт необычный и слабоизученный симптом рака

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Раскрыт необычный и слабоизученный симптом ракаА всё потому, что об этом виде болезни в целом мало сведений
Рак — достаточно коварная болезнь. У неё бывают совершенно разные виды, а значит и симптомы. Об одном таком необычном симптоме рассказал врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш.
Специалист заявил, что заложенные уши могут говорить, внезапно, о наличии злокачественных опухолей в области шеи. При этом рак этого района головы до сих пор остаётся малоизученным, а потому таковыми остаются и его симптомы.
Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг неё.
Йиржи Кубеш
Врач также рассказал, что признаками онкологического заболевания также могут быть отёчность шеи, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту. Так как все они являются неспецифическими симптомами рака, люди очень редко придают им значения.
Источник: Express