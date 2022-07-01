Раскрыт неочевидный признак опухоли в организме

По словам специалистов, боль в пояснице у женщин может быть явным признаком наличия опухоли яичников. Поэтому они посоветовали всем, кто столкнулся с данным симптомом, в кратчайшие сроки обратиться к врачу.

При этом Шубин отдельно отметил, что прогревание больной поясницы опасно.