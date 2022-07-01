Раскрыт неочевидный признак опухоли в организме

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Раскрыт неочевидный признак опухоли в организмеСтоит быть аккуратнее, при его наличии
На сегодняшний день науке известно немало различных симптомов опухолей. Об одном из них рассказали российские врачи и телеведущие Елена Малышева и Дмитрий Шубин.
По словам специалистов, боль в пояснице у женщин может быть явным признаком наличия опухоли яичников. Поэтому они посоветовали всем, кто столкнулся с данным симптомом, в кратчайшие сроки обратиться к врачу.
При этом Шубин отдельно отметил, что прогревание больной поясницы опасно.
Нельзя вообще прогревать [поясницу] ни при каких воспалительных заболеваниях. А при раке тем более. Мы стимулируем кровоток тем самым. Кровоток питает раковую опухоль ещё сильнее, и она растет быстрее и метастазирует.
Дмитрий Шубин
Напомним, что ранее оба специалиста рассказали о противопоказаниях лечебной минеральной воды. Её не стоит употреблять как минимум гипертоникам.