Раскрыт новый метод мошенничества с установкой удалённых банковских приложений на iPhone

Также порой из онлайн-магазинов пропадают приложения соцсетей и прочий отечественный софт.

На фоне этого мошенники придумали новый действенный метод обмана потенциальных жертв. Они публикуют объявления, в которых предлагают установить банковские приложения на iPhone за деньги.

Затем, когда человек откликается на такое объявление, на его устройство устанавливают постороннее приложение. Это либо обыкновенный вирус, либо зловред, ворующий персональные данные и данные их банковских карт.

В связи с этим эксперты посоветовали быть внимательнее и не доверять свои устройства кому попало.