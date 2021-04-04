Наука и технологии
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Раскрыт новый способ кражи денег россиян
В его рамках мошенники предлагают оформить вклад
Издание РИА Новости опубликовало новый материал, в рамках которого был раскрыт новый способ кражи денег россиян. Он подразумевает звонок или письмо на электронную почту от злоумышленников, которые представляются сотрудниками банков.
Так, по ходу звонка жертве предлагают оформить вклад под высокий процент. Людям, которые заинтересовались данным предложением, мошенники присылают ссылку на поддельную страницу онлайн-банка, в которой пользователи вводят свои настоящие логины и пароли. Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева отметила, что таким образом злоумышленники получают доступ к онлайн-банку кредитных организаций.
Несмотря на то, что многие россияне осведомлены о том, что говорить по телефону коды из СМС нельзя, некоторые могут не заметить ничего подозрительного в предложении от банка и ввести свои банковские данные на поддельном сайте.