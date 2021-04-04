Раскрыт новый способ кражи денег россиян

Так, по ходу звонка жертве предлагают оформить вклад под высокий процент. Людям, которые заинтересовались данным предложением, мошенники присылают ссылку на поддельную страницу онлайн-банка, в которой пользователи вводят свои настоящие логины и пароли. Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева отметила, что таким образом злоумышленники получают доступ к онлайн-банку кредитных организаций.

Несмотря на то, что многие россияне осведомлены о том, что говорить по телефону коды из СМС нельзя, некоторые могут не заметить ничего подозрительного в предложении от банка и ввести свои банковские данные на поддельном сайте.