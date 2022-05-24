Раскрыт новый способ мошенничества на Ozon

Схема выглядит следующим образом. После оплаты заказа пользователя оповещают о том, что товар закончился и возвращают деньги. Потом с клиентом связывается продавец и предлагает перевести переписку в мессенджеры.

Далее мошенник пытается убедить покупателя воспользоваться другим сервисом, потому что на складе якобы закончился товар. На этот ресурс дают ссылку и предлагают оплатить покупку на сторонних площадках. В итоге покупатель остаётся и без денег, и без товара. При этом большинство пользователей отказываются от подобных сделок.

Сообщается, что администрация Ozon уже знает о подобных ситуациях и занимается этим вопросом.