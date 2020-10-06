Раскрыт новый способ мошенничества при продаже “умной” колонки Яндекса

Так, пользователь популярного ресурса Пикабу опубликовал пост, в котором рассказал о случае обмана, произошедшем с ним. Со слов автора, он решил приобрести на Авито поддержанную Яндекс.Станцию, так как цена “магазинного” варианта оказалась выше желаемой. В итоге, договорившись с продавцом, пользователь купил желаемый гаджет за 8,5 тыс рублей. Стоит отметить, что колонка была упакована в заводскую упаковку, т.е. была новой.

Придя домой, автор поста попытался настроить Яндекс.Станцию, используя собственную учетную запись, но не смог этого сделать. В конце процесса первичного включения, устройство выдало ему сообщение о том, что необходимо оплатить подписку для возможности ее использовать.