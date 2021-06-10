Раскрыт новый способ мошенничества с помощью роботов

Так, россиянам начали поступать звонки от роботов якобы из банка. В своем обращении андроид уведомляет жертву о фиксировании подозрительного перевода средств, в связи с чем операции по ней были заморожены. Чтобы подтвердить перевод робот просит сказать “да”.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, данный звонок мошеннический. Она подтвердила, что сейчас звонки роботов от имени банков все чаще поступают россиянам — за последние три недели их было несколько десятков. Причем мошенники могут не только запрашивать подтверждение перевода, но и перевыпуска карт и подачи заявки на кредит.