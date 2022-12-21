Раскрыт новый способ обмана россиян на YouTube

Так, злоумышленники начали публиковать на видеохостинге ролики, в которых предлагается установить бесплатную версию популярной программы. На деле же она заражена вирусом и помогает хакерам украсть ваши данные.

В связи с этим специалисты посоветовали скачивать софт только из официальных магазинов, оставляя при этом включённым антивирус при каждой установке.

Помимо этого, они также напомнили о базовых правилах интернет-гигиены: покупки нужно совершать лишь на официальных сайтах магазинов, внимательно изучать отзывы других покупателей, не передавать данные своих банковских карт посторонним в соцсетях.

Напомним, что ранее Роскомнадзор предупредил россиян о резком увеличении количества утечек данных с начала конфликта на Украине.