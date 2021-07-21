Раскрыт новый вид мошенничества для кражи данных мобильного банка

Об этом сообщается в издании "Коммерсант". Так, согласно данным источника, новый способ предполагает использование сервисов сокращения ссылок, которые при блокировке способны создавать новые ссылки. Так, платформы "Кликер" "Яндекса", vk.cc "ВКонтакте", Bitly, Owly, to.click взымают комиссию за переходы по рекламным объявлениям, не неся ответственности за их содержание.

В компании отметили, что злоумышленники пользуются этими сервисами, распространяя с их помощью ссылки якобы предложений о блокировке рекламы, установке VPN или антивируса. Пользователь, перешедший по такой ссылке, рискует установить на смартфон вирусную программу FakeAdBlocker. С ее помощью мошенники заполучают данные онлайн-банкинга.