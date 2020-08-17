Раскрыт новый вирус-троян, ворующий учетные записи пользователей Google Chrome

Называется зловредная программа Mekotio, а в ее “обязанности” входят типичные для бэкдоров функции, такие как создание скриншотов, перезагрузка зараженных устройств, ограничение доступа к настоящим банковским сайтам и т.д. Одной из самых неприятных особенностей вируса оказалась его способность воровать учетные данные из Google Chrome, так как эта угроза вполне реально для подавляющего большинства современных интернет-пользователей.

Что интересно, новейший троян пытается “спрятаться” от антивирусного программного обеспечения достаточно интересным способом — он маскируется под обновление безопасности устройства. В качестве основного канала распространения Mekotio называется электронная почта, а именно спам. Чаще всего цепочка распространения включает несколько этапов и завершается загрузкой вредоносного ZIP-архива.