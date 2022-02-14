Раскрыт один из простейших способов улучшить обмен веществ

По словам специалиста, всё дело в активности во время светового дня и отдыха ночью. Так, учёные провели эксперимент, в рамках которого людей разделили на две группы. Одной из них включали яркий свет днём и тусклый — вечером. Другим же, наоборот, доставалась практически темнота днём и яркое освещение вечером.

В итоге специалисты выяснили, что яркий свет днём привёл к снижению уровня глюкозы в крови, в то время как его использование вечером замедляло метаболизм во сне.