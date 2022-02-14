Раскрыт один из простейших способов улучшить обмен веществ

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Раскрыт один из простейших способов улучшить обмен веществОн вообще не связан с особой активностью и питанием
Нарушение обмена веществ очень часто является основной причиной, почему люди набирают лишний вес. Советом о том, как исправить испорченный метаболизм, рассказал диетолог Университета Маастрихта в Нидерландах Ян-Фридер Хармсен.
По словам специалиста, всё дело в активности во время светового дня и отдыха ночью. Так, учёные провели эксперимент, в рамках которого людей разделили на две группы. Одной из них включали яркий свет днём и тусклый — вечером. Другим же, наоборот, доставалась практически темнота днём и яркое освещение вечером.
В итоге специалисты выяснили, что яркий свет днём привёл к снижению уровня глюкозы в крови, в то время как его использование вечером замедляло метаболизм во сне.
Изменение условий освещения в доме таким образом, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, улучшит метаболизм. Вечером не стоит включать яркий свет, чтобы не набирать лишние килограммы.
Ян-Фридер Хармсе
Источник: Eat This, Not That!