Раскрыт один из самых опасных видов рака в России

Так, каждый год от ака лёгкого в стране умирают порядка 27 тысяч россиян, пишут Известия. Такое же количество людей погибает в совокупности от рака ободочной кишки, молочной железы, поджелудочной железы и простаты.

Специалисты также отметили, что 90% от общего числа больных раком лёгкого составляют курильщики. Не спасает даже то, что человек бросил эту вредную привычку — у него лишь через 15 лет уравниваются риски с некурящими.

Помимо того, раком лёгкого часто страдают работники вредных промышленных предприятий и имеющие хронические заболевания лёгких пациенты.