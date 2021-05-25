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Раскрыт один из самых опасных видов рака в России
Больше всего стоит опасаться курильщикам
В сети появилась информация, предоставленная врачами-онкологами. Согласно ей, одним из самых опасных видов рака в России является рак лёгких — он занимает второе место по распространенности и первое по смертности.
Так, каждый год от ака лёгкого в стране умирают порядка 27 тысяч россиян, пишут Известия. Такое же количество людей погибает в совокупности от рака ободочной кишки, молочной железы, поджелудочной железы и простаты.
Специалисты также отметили, что 90% от общего числа больных раком лёгкого составляют курильщики. Не спасает даже то, что человек бросил эту вредную привычку — у него лишь через 15 лет уравниваются риски с некурящими.
Помимо того, раком лёгкого часто страдают работники вредных промышленных предприятий и имеющие хронические заболевания лёгких пациенты.