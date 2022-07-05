Раскрыт определённый тип препаратов, вызывающий носовое кровотечение

Речь идёт о бесконтрольном приёме кроверазжижающих препаратов, таких, например, как аспирин. Мясников отметил, что носовое кровотечение — достаточно опасный симптом, который прямо свидетельствует о передозировке данной группой медикаментов.

Если человек столкнулся с ним во время приема кроверазжижающих лекарств, то ему необходимо в кратчайшие сроки обратиться к специалисту.

Напомним, что ранее врач также предупредил россиян об опасности приёма витаминов в виде таблеток. По словам Мясникова, избыток витамина С может привести к образованию камней в почках, а витамина D — вызывать неврологические проявления.