Раскрыт первый бургер McDonald's из искусственного мяса

Сообщается, что компания планирует расширить свое меню блюдами на растительной основе McPlant и испытать их на нескольких рынка уже в следующем году. Как отметил гендиректор Крис Кемпчински, регионы будут самостоятельно принимать решение о добавлении McPlant в меню.

Известно, что такой бургер был создан McDonald's при поддержке производителя растительного «мяса» Beyond Meat. Так, компания выступила в качестве соавтора растительной котлеты, которая включена в состав McPlant.

Также выяснилось, что McDonald's еще в прошлом году тестировал продажу блюд с растительным “мясом”. В ресторанах в Канаде на протяжении нескольких месяцев были доступны для покупки бургеры P.L.Т. с котлетой от Beyond Meat. Его оценили в 6,49 канадских долларов, что в переводе составляет 315 рублей без учета налогов.