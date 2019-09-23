Раскрыт первый случай госпитализации из-за застывшего в легких масла для вейпа

Отец молодого американца рассказал, что его сын пользовался устройством для парения на протяжении двух последних лет. По словам отца, Энтони за эти годы перепробовал огромное количество различных ароматизированных масел, которые в итоге и стали причиной его состояния.

По словам медицинских работников, действие масла для вейпа очень схоже с тем, как застывает и твердеет бетон. Они также рассказали, что масло еще можно растопить и вывести из организма, но легким уже причинен тяжелый ущерб, который обернуть вспять вряд ли как-то получится.