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Раскрыт первый случай госпитализации из-за застывшего в легких масла для вейпа

Вредная привычка имеет необратимые последствия для организма
Стало известно, что причиной недуга 19-летнего американца Энтони Майо оказались электронные сигареты — в его легких застыло масло для вейпа. Напомним, что парень обратился к медикам, так как долгое время он испытывал трудности с дыханием.

Отец молодого американца рассказал, что его сын пользовался устройством для парения на протяжении двух последних лет. По словам отца, Энтони за эти годы перепробовал огромное количество различных ароматизированных масел, которые в итоге и стали причиной его состояния.

По словам медицинских работников, действие масла для вейпа очень схоже с тем, как застывает и твердеет бетон. Они также рассказали, что масло еще можно растопить и вывести из организма, но легким уже причинен тяжелый ущерб, который обернуть вспять вряд ли как-то получится.

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