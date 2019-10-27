Раскрыт план захвата Калининграда США и Польшей

Хукер полагает, что на первых этапах военного конфликта Россия попытается изолировать с морских и земных путей Литву, Латвию и Эстонию, защищая при этом морские подходы к Санкт-Петербургу. Автор признает, что сухопутные войска России владеют большой силой, но выявляет отставание от стран НАТО в сфере военной авиации.

По словам Хукера, собственные развитые средства противовоздушной и противоракетной обороны и небольшое количества западных самолетов, которые находятся в регионе на боевом дежурстве, позволят российской стороне в начале кампании обеспечивать надежную защиту Калининграда от атаки противника, но по причине роста американских и польских военных группировок, в конечном итоге, она не сможет противостоять натиску, что приведет к потере эксклав.

Предполагается, что прорыв ПВО Калининградской области займет у сил Североатлантического Альянса приблизительно две недели и также две недели понадобится для удержания захваченных позиций.