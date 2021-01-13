Раскрыт потенциальный источник загрязнения пластиком Северного Ледовитого океана

В ходе работы специалисты отобрали образцы загрязнителей в приповерхностной морской воде на 71 участке в европейской и североамериканской Арктике. Также были взяты пробы на глубине до 1 015 метров в море Бофорта. В результате было установлено, что большую часть микропластика в пробах составляли волокна, а 73,3% из них являлись полиэстером.

Ввиду того, что в восточной части Арктики было зафиксировано практически в три раза больше микропластических частиц, чем на западе, ученые посчитали, что обнаруженные волокна могли попасть через Атлантический океан.

Помимо прочего, по итогам испытаний Ocean Wise было установлено, что лишь одна вещь способна выделять млн волокон в процессе домашней стирки, в то время как масштабы очистных сооружений позволяют выделять более 20 млрд микроволокон в год. Это и могло привести к загрязнению океанов микропластическими кусочками.