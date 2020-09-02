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Раскрыт принцип работы беспилотных автомобилей

Как оказалось, там все вполне объяснимо
На сегодняшний день огромное количество различных компаний (от мала до велика) занимаются разработкой собственных технологий автопилотирования. Но для большого числа обывателей вопрос того, как все это работает, остается открытым. К счастью, специалистами, знакомыми со строением подобного рода устройств, был раскрыт принцип работы беспилотных автомобилей.

Так, для того, чтобы двигаться по дорогам общего пользования без участия человека, автономным автомобилям необходимо четко позиционировать себя в пространстве, не забывая при этом определять расстояние до различных объектов, таких как пешеходы, другие автомобили и препятствия. Для этих целей беспилотные автомобили используют целый набор датчиков, в который входят камеры, радары и лидары.

При этом по отдельности все эти устройства мало чем могут помочь транспортному средству, а вот вместе уже позволяют ему не нуждаться в помощи человека в большинстве случаев. За обработку собранных датчиками данных отвечает “мозг” автомобиля — его бортовой компьютер. Там же происходит оценка дорожной ситуации и принятие решения о дальнейших действиях беспилотника.