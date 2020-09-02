Раскрыт принцип работы беспилотных автомобилей

Так, для того, чтобы двигаться по дорогам общего пользования без участия человека, автономным автомобилям необходимо четко позиционировать себя в пространстве, не забывая при этом определять расстояние до различных объектов, таких как пешеходы, другие автомобили и препятствия. Для этих целей беспилотные автомобили используют целый набор датчиков, в который входят камеры, радары и лидары.

При этом по отдельности все эти устройства мало чем могут помочь транспортному средству, а вот вместе уже позволяют ему не нуждаться в помощи человека в большинстве случаев. За обработку собранных датчиками данных отвечает “мозг” автомобиля — его бортовой компьютер. Там же происходит оценка дорожной ситуации и принятие решения о дальнейших действиях беспилотника.