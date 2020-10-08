Раскрыт принцип работы самых точных в мире часов

И именно принцип перехода атома между двумя состояниями стал основой для создания самых точных часов на нашей планете — атомных часов. В первой части девайса происходят колебания атомов, причем речь идет об атомах четко определенного изотопа, которые фиксируются приборами. Вторая же часть принимает внутри себя колебания кварцевого кристалла с постоянной известной частотой.

Стоит отметить, что со временем стабильность кристалла имеет свойство нарушаться, из-за чего измерение теряете в точности. Именно поэтому во второй части конструкции атомных часов используют устройство для генерации атомных колебаний. Работает система просто: механизм часов сверяет два имеющихся у него значения, после чего подстраивает показания кварцевого генератора под то, что показывает детектор атомных колебаний. Результатом всей этой точнейшей работы является то, что такие часы отклоняются от эталонного времени на секунду один раз в 3 млн лет!