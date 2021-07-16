Раскрыт продукт, помогающий избавиться от жира на животе

Так, оказалось, что соевая паста твенджан, популярная в Корее, способна помочь в этом. Express пишет, что её ежедневное употребление позволяет избавиться от ненавистного многими жира на животе.

В соответствующем исследовании приняли участие 51 взрослый человек. Все они имели проблемы с лишним весом. Добровольцев разделили на две группы, при этом первой в течение 12 недель добавляли в еду твенджан, а второй — плацебо.

По итогу те, кто употреблял в пищу приправу, уменьшили как массу тела в общем, так и жира в частности.

Учёные отметили, что достаточно принимать около 10 г твенджана в день, чтобы уменьшить количество жира в области живота у взрослых.