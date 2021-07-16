Раскрыт продукт, помогающий избавиться от жира на животе

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Раскрыт продукт, помогающий избавиться от жира на животеА ведь достаточно употреблять лишь 10 г этой приправы в день
Учёные провели эксперимент, который показал, какой продукт может быть крайне полезен людям, желающим избавиться от жира на животе.
Так, оказалось, что соевая паста твенджан, популярная в Корее, способна помочь в этом. Express пишет, что её ежедневное употребление позволяет избавиться от ненавистного многими жира на животе.
В соответствующем исследовании приняли участие 51 взрослый человек. Все они имели проблемы с лишним весом. Добровольцев разделили на две группы, при этом первой в течение 12 недель добавляли в еду твенджан, а второй — плацебо.
По итогу те, кто употреблял в пищу приправу, уменьшили как массу тела в общем, так и жира в частности.
Учёные отметили, что достаточно принимать около 10 г твенджана в день, чтобы уменьшить количество жира в области живота у взрослых.