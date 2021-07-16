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Раскрыт продукт, помогающий избавиться от жира на животе

А ведь достаточно употреблять лишь 10 г этой приправы в день
Учёные провели эксперимент, который показал, какой продукт может быть крайне полезен людям, желающим избавиться от жира на животе.
Раскрыт продукт, помогающий избавиться от жира на животе

Так, оказалось, что соевая паста твенджан, популярная в Корее, способна помочь в этом. Express пишет, что её ежедневное употребление позволяет избавиться от ненавистного многими жира на животе.

В соответствующем исследовании приняли участие 51 взрослый человек. Все они имели проблемы с лишним весом. Добровольцев разделили на две группы, при этом первой в течение 12 недель добавляли в еду твенджан, а второй — плацебо.

По итогу те, кто употреблял в пищу приправу, уменьшили как массу тела в общем, так и жира в частности.

Учёные отметили, что достаточно принимать около 10 г твенджана в день, чтобы уменьшить количество жира в области живота у взрослых.