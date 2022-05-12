Раскрыт простой ключ к похудению

По словам специалиста, те, кто хочет избавиться от лишнего веса, должны пить смузи из фруктов и овощей перед любым приёмом пищи. Таким образом, отметил врач, можно легко справиться с перееданием.

При этом он уточнил, что даже если человек не почувствуеет снижение аппетита, он всё равно съест меньше.

Напомним, что ранее Гинзбург также раскрыл опасность лапши быстрого приготовления. По словам диетолога, данный продукт содержит в себе огромное количество трансжиров. А они, в свою очередь, попадая в организм в избыточном количестве, могут приводить к циррозу и атеросклерозу.