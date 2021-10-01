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Раскрыт растущий на грядке продукт с противораковым эффектом

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Оказалось, что тыква — очень полезный продукт. Возможно, даже полезнее, чем все мы предполагали ранее.
Раскрыт растущий на грядке продукт с противораковым эффектом

По словам врача-диетолога и доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, именно этот продукт имеет заметный противораковый эффект. Об этом он рассказал в рамках программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

В последнее время мы находим всё больше и больше свойств у тех или иных растений, которые именно направлены на то, чтобы снизить вероятность зарождения опухоли.

Михаил Гинзбург
Врач-диетолог

Подобное свойство тыквы связано с содержанием в нём вещества, блокирующего врастание сосудов в зачатки опухоли, отметил специалист.

В то же время коллега Гинзбурга, Сергей Агапкин, добавил, что тыква богата антиоксидантами. Они также положительно сказываются на борьбе организма с раком.

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