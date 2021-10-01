Раскрыт растущий на грядке продукт с противораковым эффектом

Подобное свойство тыквы связано с содержанием в нём вещества, блокирующего врастание сосудов в зачатки опухоли, отметил специалист.

В то же время коллега Гинзбурга, Сергей Агапкин, добавил, что тыква богата антиоксидантами. Они также положительно сказываются на борьбе организма с раком.

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