Раскрыт растущий на грядке продукт с противораковым эффектом

Раскрыт растущий на грядке продукт с противораковым эффектомВ конце месяца его будут использовать как украшение на Хэллоуин
По словам врача-диетолога и доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, именно этот продукт имеет заметный противораковый эффект. Об этом он рассказал в рамках программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
В последнее время мы находим всё больше и больше свойств у тех или иных растений, которые именно направлены на то, чтобы снизить вероятность зарождения опухоли.
Подобное свойство тыквы связано с содержанием в нём вещества, блокирующего врастание сосудов в зачатки опухоли, отметил специалист.
В то же время коллега Гинзбурга, Сергей Агапкин, добавил, что тыква богата антиоксидантами. Они также положительно сказываются на борьбе организма с раком.
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