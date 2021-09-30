Раскрыт размер заработка россиян в онлайн-сервисах

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Раскрыт размер заработка россиян в онлайн-сервисахИ количество часов, затрачиваемых ими еженедельно
В 2020 году мир столкнулся с ростом «платформенной занятости». Под таким видом деятельности понимают случаи, когда частные лица выполняют работу с использованием онлайн-сервисов.
И вот, спустя какое-то время, специалисты Центра стратегических разработок (ЦСР) провели исследование на эту тему. В нём они выяснили, сколько часов в среднем работают россияне, занятые в данной сфере.
В среднем на работу у них уходит 27 часов в неделю. При этом, пишет Прайм, зарабатывают они 408 рублей в час. Если говорить о половой принадлежности, то 62% из общего числа — мужчина, на долю женщин приходится всего лишь 38%. Средний возраст такого работника — 31 год.
Из негативных сторон платформенной занятости можно отметить отсутствие социальных гарантий и задержки выплат. Именно эти причины были названы основными, из-за которых россияне прекращают работать в данной сфере.