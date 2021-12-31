Раскрыт самый дорогой товар, проданный на Wildberries в 2021 году

Так, например, за прошедшие 365 дней в маркетплейсе было продано более 1 млрд товаров. Самым дорогим из них оказалась видеокарта — её за 342,5 тыс рублей купил житель Москвы. При этом в пресс-службе Wildberries поделились и статистикой по категориям.

Также из интересного можно отметить, что за прошедший год было продано 180 млн единиц шоколада, 370 тыс ёлок, 5 млн гирлянд и 2,2 млн ёлочных украшений.

Сообщается, что в 2021-м на площадку пришли 400 тыс новых предпринимателей. Всего их на сегодняшний день более 500 тыс человек.