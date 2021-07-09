Раскрыт самый распространённый штамм коронавируса в России

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что около 66% всех штаммов вируса, выявленных в стране в июне-июле — это индийский вариант под названием «дельта плюс». Как пишет РИА Новости, остальные штаммы — это «альфа» и классический.

При этом, что интересно, встречаются и случаи, когда люди заболевают британским вариантом COVID-19. Бывают и те, кто сталкиваются со штаммами, которые не классифицируются чётко, но при этом всё же выделяются от общей популяции.

Напомним, что совсем недавно появилась информация о ещё одной — калифорнийской — мутации коронавируса. Её отличительной особенностью является снижение эффективности существующих вакцин до 50-70%.